'Bir tek Kemal Sunal' deyip anlattı! Adnan Oktar'ın elde edemediği Ebru Şimşek'ten olay sözler

Avukatlarla yaşadıklarını anlatan Şimşek "Avukat ordusu ile mücadele ettim. Bir tanesi duruşma esnasında benim için ‘Göbeğini açmış, orucumu bozuyor’ bile dedi. Avukatlar ellerinden geleni ardına koymuyordu beni perişan etmek için" şeklinde anlattı.