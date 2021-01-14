'Bir tek Kemal Sunal' deyip anlattı! Adnan Oktar'ın elde edemediği Ebru Şimşek'ten olay sözler
Adnan Oktar ve örgütüne karşı yıllarca mücadele eden, hakkında yüzlerce dava açılan Ebru Şimşek'in anlattıkları şok etti. Şimşek'in Kemal Sunal'la ilgili söyledikleri şaşırttı.
Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davanın sonuçlanmasının ardından ABD'de yaşayan eski manken Ebru Şimşek, Posta gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, grupla yıllarca tek başına mücadele ettiğini belirtti.
Şimşek, Oktar'a verilen 1075 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili olarak "Adalet yerini buldu" dedi.
Yıllarca örgüte karşı tek başına mücadele eden Şimşek “Bu olaylar ilk başıma geldiğinde en büyük desteğim ailemdi. Çevrem vebalı gibi kaçtı benden. Avukat, hakim nedir bilmiyordum. İlk şikayetimi Şişli Adliyesi’nde arzuhalciye yazdırdım. Benim avukatlarım caydırıldı." diye konuştu.
Avukatlarla yaşadıklarını anlatan Şimşek "Avukat ordusu ile mücadele ettim. Bir tanesi duruşma esnasında benim için ‘Göbeğini açmış, orucumu bozuyor’ bile dedi. Avukatlar ellerinden geleni ardına koymuyordu beni perişan etmek için" şeklinde anlattı.