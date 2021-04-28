Bir tatlı kaşığı bal kaç gramdır kaç kalori vardır?

Ekmek yararlı mı zararlı mı: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de önemini pekiştirir.