Bir talaşla yaptı üretimi dörde katladı! Kırklareli'de bölgenin en büyüğü oldu
KIRKLARELİ'nde bir işletmecinin 6 bin hayvanı için kurduğu sistem herkese örnek oluyor.
Salkım Orman Ürünleri tarafından Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 35 bin metrekare alana kurulan, Dostaş Demirköy Orman Ürünleri Tarım ve Hayvancılık çiftliği, uyguladığı sistem ile tüm üreticilere örnek oluyor. Kurulan tesiste yaklaşık 6 bin hayvan bakılıyor.
Orman ürünleri fabrikasından çıkan talaş, ilk olarak hayvanların altlarına dökülüyor. Yaklaşık 6 bin büyükbaş hayvanın gübresi talaş ile karışıyor.
Hayvanlar tarafından ezilen talaş ve gübre kompost malzemeye dönüşüyor. Ardından doğal gübreyi toplayan işletmeci, 2 milyon metrekare arazilerine ekili ürünün altına döküyor.
Tarlada yetişen ürünlerden ise hayvanların yiyeceği temin ediliyor. Doğal gübre ile yetişen ürünlerden elde edilen yemi yiyen hayvan daha besili oluyor.