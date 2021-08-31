Bir talaşla yaptı üretimi dörde katladı! Kırklareli'de bölgenin en büyüğü oldu

Salkım Orman Ürünleri tarafından Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 35 bin metrekare alana kurulan, Dostaş Demirköy Orman Ürünleri Tarım ve Hayvancılık çiftliği, uyguladığı sistem ile tüm üreticilere örnek oluyor. Kurulan tesiste yaklaşık 6 bin hayvan bakılıyor.