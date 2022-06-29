Bir son dakika istihbaratı; Rusya niye H-22 füzelerini kullanmaya başladı?

Ukrayna Savaşının beşinci ayında Rus ordusu Dombass bölgesinde bazı kazanımlar elde etti.

Ama soru şu;

Ne pahasına…

İşte bu sorunun çok önemli cevaplarından birini geçen Pazar akşamı dünyanın en Batısı”da saatler 24”ü gösterdiğinde aldık.

Geçen pazar gecesi saat 24'de ne oldu?

Ne oldu Pazar gecesi, önce o en son istihbarattan başlayayım.

Rusya Pazar geçesi saat 24”de devletin ticari itibarı açısından çok önemli bir özelliğini kaybetti.

Devlet tahvillerinin faizlerini 100 yıldan bu yana ilk defa ödeyemedi.

Yani Türkiye”nin tarihindeki en ağır ekonomik ve siyasi krizlerinde yaptığını yapamadı ve devlet borcunu ödeyemedi.

Yani Rusya Devleti, finansçı deyişi ile “Default”a” düştü.

Gerçi Rusya Merkez Bankası “Bizim paramız vardı ve gerekli yere yatırdık. Ama Batılı bankalar bunu bono sahiplerine ödemedi' diyerek kendini savundu ama neticede bu, Ukrayna Savaşının ilk ağır bilançosuydu.

Aynı gün Rusya ne yaptı?

Rusya, finans alanında savaşın ilk ağır bedelini ödediği gün, ordusu epeydir yapmadığı bir şeyi yaptı.

Kiev'e yeniden füze fırlattı.

Ukrayna Genel Kurmayı'na göre, attığı füzelerin önemli bir bölümü, Batılı devletlerin verdiği anti misil füzelerle önlendi.

Ama bu füzelerin üçü hedefine ulaştı. Bunlardan biri AVM idi ve orada 2 sivil hayatını kaybetti. Tabii Kiev saldırısı gözleri Rus ordusu hakkındaki istihbarata çekti.

Rus ordusu ne durumdaydı?

Bu konuda bana ulaşan istihbarat raporlarını tek tek okudum. Ortaya Rus ordusu açısından hiç de iç açıcı olmayan bir tablo çıktı.

Hele hele seyir füzeleri ile ilgili öyle bir son dakika istihbaratı var ki, çok ilginç. Şimdi bu son “askeri durum' raporlarını sizinle paylaşıyorum.

Rapor 1: Rus ordusu kaç askerini kaybetti?

Rusya Genelkurmayı’nın verdiği rakamlara bakarsanız, bir sonuca varamıyorsunuz. Çünkü Rus Ordusu kayıplarla ilgili son resmi açıklamayı 25 Mart günü yaptı. Yani savaşın hemen başında. O gün itibariyle bin 351 askeri ölmüş, 3 bin 825'i yaralanmıştı.

Rapor 2: Rusya'nın kaybettiği asker sayısı aslında bunun kaç katı?

Ancak diğer ülke istihbarat kurumlarına göre Rus ordusu gerçekte, savaşın başından bu yana bu resmi rakamın 10 misli asker kaybetti.

Mesela Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Dimitri Minic'e göre savaşın ilk 4 ayında ölen Rus askeri sayısı 10 bin...

Rapor 3: Rus Ordusu'nun bir taburunda kaç asker kaldı?

Bu rakam, oldukça büyük bir kayıp anlamına geliyor. Çünkü Rus Ordusu'nun büyük bir piyade eksikliği var.

Mesela İngiltere Savunma Bakanlığı'na gelen istihbarat raporuna göre; normal olarak 600-800 askerin bulunması gereken taburlarda bugün sadece 30 civarında asker bulunuyor.

Rapor 4: Donbass'taki askerin yüzde kaçı kaybedildi?

Bölgeden gelen en çarpıcı rakamlardan biri şu: Dombass bölgesinde kurulan Rusya'ya bağlı 'Donetsk Halk Cumhuriyeti', savaşın başından beri 2 bin 128 askerini kaybettiğini resmen açıkladı. Buna 8 bin 897 yaralıyı da eklemeliyiz.

Bunlar Rus tarafının resmi rakamları. Peki ne anlama geliyor: İngiliz askeri istihbaratının verdiği bilgiye göre ölü ve yaralı sayısı, bölgedeki Rusya yanlısı askerin yüzde 55'ini oluşturuyor.

Rapor 5: Bugün Rus Ordusu'nun yüzde kaçı Ukrayna'da bulunuyor?

Bir başara çarpıcı istihbarat bilgisi de şu: Şu an için Ukrayna'da bulunan Rus ve Rusya yanlısı asker sayısı 200 bini bulmuş durumda.

Bunun anlamı da şu: Rus Ordusunun yüzde 80'i Ukrayna'da görevlendirilmiş vaziyette…

Rapor 6: Yedeklerin durumu ne, yeterli yedek var mı?

Hayır Rusya'nın şu an için yeterli yedek askeri yok. ABD'nin önde gelen think tank'lerinden “Amerikan Enterprise Institute'tan Kori Schake'ye göre; eldeki az sayıda yedek de profesyonel asker değil ve eğitimsiz durumdalar.

Ayrıca teçhizat sıkıntısı da var.

Rapor 7: Rusya, asker eksikliğini gidermek için askerlik görev emri yaşını kaça çıkardı?

Rus Parlamentosu'nun alt meclisi Duma, geçen mayıs ayında bir kanun çıkararak askerlik görev emri yaşını yükseltti. Bugüne kadar Rus vatandaşları 40 yaşına kadar askere çağrılabiliyordu. Duma'da kabul edilen kanunla artık Rus vatandaşları emeklilik yaşına kadar askere alınabilecek.

Emeklilik yaşı 61,5…

Rus Ordusu asker ve piyade eksikliğini gidermek için ayrınca Çeçen güçleri ve Wagner adı verilen paralı askerleri de Ukrayna'ya sokuyor.

Rapor 8: Putin seferberlik ilan edebilir mi, ederse kaç asker toplar?

Yine Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü uzmanı Minic'e göre; seferberlik ilan ettiği taktirde Putin yeni çıkan kanunla 2 milyon kişiyi silah altına alabilir.

Ayrıca her yıl askerlik yaşına gelen 300 bin genç var. Ancak stratejik açıdan seferberlik ilan etmesi kolay değil. Çünkü hem askeri açıdan zaaf belirtisi anlamına gelir, hem de bugüne kadar buna, savaş değil, özel bir harekat adı vermişti, bunu açıklaması zor olur.

Rapor 9: Rusya, bugüne kadar kaç tank, top ve uçak kaybetti?

Bölgeden gelen askeri malzeme kaybı ile ilgili raporlar da ilginç. Ukrayna'nın verdiği rakamlara göre savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rus ordusu 1500 tank, 3600 zırhlı araç, 750 top bataryası ve 210 uçak kaybetti. Ancak Batılı istihbarat birimlerinin göre bu rakamlar abartılı.

Rapor 10: Rus Ordusu, gerçekte tanklarının yüzde kaçını kaybetti?

Batılı istihbarat birimlerinin göre Rus ordusunun kaybettiği tank sayısı 800 civarında. Bu da Rusya’ya'nın elindeki toplam tankın yüzde 7'sini oluşturuyor. Ancak elindeki tankların hepsi harekâta hazır değil. Harekâta hazır tanklar dikkate alınırsa bu rakam Rus Ordusu'nun elindeki toplam tankın yüzde 10-15'ini oluşturuyor.

Rapor 11: Rusya'nın elindeki mühimmatın durumu ne?

Rus ordusunun elinde Sovyet döneminden kalma çok yüksek miktarda mühimmat bulunuyor. Ancak bunlar eski teknoloji. Elindeki yeni nesil mühimmat sayısı ise daha sınırlı. İngiliz Savunma Bakanlığı istihbaratı bu konuda daha kesin konuşuyor: 'Rusya'nın elindeki füze stoklu tükenmek üzere…

Rapor 12: Rusya, elindeki seyir füzelerinin yüzde kaçını kullandı?

Pentagon istihbaratına göre savaşın başından bu yana Moskova elindeki seyir füzelerinin yüzde 60'ını kullandı. Bunu nereden biliyorlar? Bu soruya Ukrayna askeri istihbarat başkanı Vadim Skibitsy'nin verdiği cevap şu:

"Çünkü Doğu'daki harekatlarında giderek daha az füze kullanıyorlar. Buna karşılık attıkları daha az füzenin çoğu da 1970'lerdeki Sovyet döneminden kalma H-22'ler... Yani eski füzelere muhtaç duruma geldiler."

Rapor 13: Rus Ordusu'nun 2014'ten beri modernizasyon başarısı fazla mı abartıldı?

Fransa Stratejik Araştırmalar Vakfı'nın Rusya savunma stratejileri konusundaki uzmanı Isabella Facon'a göre "Evet, faza abartıldı."

Kısaca Rus Ordusu savaşın başında zannedildiği kadar etkili biçimde modernize edilememişti.

Rapor 14: Uzun sürecek savaşta, Rusya'nın avantaj ve dezavantajları ne?

Hiç şüphesiz en büyük avantajı, devasa ülkenin elindeki ham madde kaynakları... Tabii ki başta enerji.

Buna karşılık ülke mikro-elektronik konusunda hâlâ geri.

Makine yapımında çok eksikliği var. Bugüne kadar bu eksikliği ithalatla karşılıyordu. Ancak şimdi uygulanan ambargo ve yasaklar bunların çoğunu engelleyecek.

Son analiz raporu: Zaferin maliye mi büyük, gururu mu?

Putin tek adamlığın verdiği güç ve arogansla ülkesini böyle bir savaşa soktu. Bu savaşta Ukrayna topraklarının bir bölümünü ele geçirebilir mi? Geçirebilir.

Ama bu bir Pirus zaferi olur. Yani zaferin maliyeti, getireceği gururdan çok daha acı olabilir…

NOT: Bu yazıdaki istihbaratın tamamı "AİT teşkilatı"ndan geldi.

Yani, "Açık İstihbarat Teşkilatı…"

O kaynaklar da şunlar: Le Monde, Guardian, New York Times, Figaro gazeteleri...

Bazı think tank kuruluşlarının herkese açık raporları...

AP, Reuters, AFP gibi ajanslar…

Senaryo ve başlıklama bana ait.