Bir skandal daha! NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te PKK yandaşları gövde gösterisi yaptı

Geçtiğimiz günlerde de terör örgütüne ait görseller projeksiyon ile başkent Stockholm’de belediye binası ve kentin simge yapılarından Avicii Arena’ya yansıtılmıştı. Türkiye bu skandala tepki göstermiş, ve NATO üyeliğini veto tehdidinde ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha tüm dünyanın gözlerinin içine sokulmuştu.