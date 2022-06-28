Bir nesil bu filmlerle büyüdü! İşte en beğenilen Yeşilçam filmleri
Yeşilçam'ın Usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası duayen oyuncunun oynadığı filmler yeniden gündeme geldi. Özellikle sosyal medyada Yeşilçam filmleri bir anda gündem oldu. İşte 1990 yılına kadar olan en beğenilen Yeşilçam filmleri...
Türk sinema tarihinin efsane isimlerinin başında gelen Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sayısız Yeşilçam filmi olan usta oyuncunun filmleri vefatının ardından gündeme geldi.
Yeşilçam denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden olan Cüneyt Arkın'ın vefatı herkesi yasa boğdu. Vefatının ardından Yeşilçam filmleri de araştırılmayan başlandı.
İşte en yakın tarih 1990 olan ve en beğenilen Yeşilçam filmleri...
"Selvi Boylum Al Yazmalım" (1977)
Ali Özgentürk'ün kaleminden, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinden doğan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi gerek müzikleri gerek başrollerindeki Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oyunculukları gerekse de hikayesiyle Türk sinemasının en unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı romanından uyarlanan film, Asya'nın ilk görüşte aşık olduğu İlyas ile kendisine en zor zamanında evini ve kalbini açan Cemşit arasındaki seçimini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Nurhan Nur, Hülya Tuğlu gibi isimler yer alıyor.
"Sevmek Zamanı" (1965)
Türk sinemasının en önemli senarist ve yönetmenlerinden Metin Erksan imzalı "Sevmek Zamanı", boyacılık yaptığı evlerden birinde gördüğü bir resme aşık olan Halil ve Halil'in kendisine aşık olduğunu sanan resimdeki kadın arasında geçenleri konu alıyor. Aşkın derinlikli bir incelemesini sunan "Sevmek Zamanı" filminin başrollerinde Müşfik Kenter ve Sema Özcan yer alıyor.