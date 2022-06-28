Bir nesil bu filmlerle büyüdü! İşte en beğenilen Yeşilçam filmleri

"Sevmek Zamanı" (1965)

Türk sinemasının en önemli senarist ve yönetmenlerinden Metin Erksan imzalı "Sevmek Zamanı", boyacılık yaptığı evlerden birinde gördüğü bir resme aşık olan Halil ve Halil'in kendisine aşık olduğunu sanan resimdeki kadın arasında geçenleri konu alıyor. Aşkın derinlikli bir incelemesini sunan "Sevmek Zamanı" filminin başrollerinde Müşfik Kenter ve Sema Özcan yer alıyor.