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Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

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Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

Japon milyarder Maezawa Yusaku Twitter hesabından paylaştı. Yusaku paylaşımında 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı. Yaklaşık 1 milyon başvurunun arasından seçilen 8 kişi yüzyılın en şanslı kişileri arasında yer alıyor. Ay'a düzenlenen turistik geziye gidecek isimler ise şu şekilde...

Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te Ay'a gidecek.

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Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi açıkladı.

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Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

İşte Ay'a düzenlenen turistik geziye gidecek o isimler...

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Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...

47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.

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