Bir milyon kişi başvurmuştu! Aya gidecek sekiz kişi belli oldu: Listede ünlü isimler var...
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Japon milyarder Maezawa Yusaku Twitter hesabından paylaştı. Yusaku paylaşımında 2023'te Ay'a düzenlenecek turistik "dearMoon" turunda kendisine eşlik edecek yolcuları açıkladı. Yaklaşık 1 milyon başvurunun arasından seçilen 8 kişi yüzyılın en şanslı kişileri arasında yer alıyor. Ay'a düzenlenen turistik geziye gidecek isimler ise şu şekilde...
Japon milyarder Maezawa Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te Ay'a gidecek.
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Yusaku, SpaceX roketiyle 2023'te çıkacağı özel Ay seyahatine katılacak 8 kişiyi açıkladı.
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İşte Ay'a düzenlenen turistik geziye gidecek o isimler...
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47 yaşındaki Japon Maezawa, geçen yılki seyahatiyle "Ay'a giden ilk Japon sivil" unvanını elde etmişti.
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