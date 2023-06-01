Bir köyü ayağa kaldıran olay! Fotokapana yakalandı, geceleri nöbet tutmaya başladılar!
AMASYA'nın Aksalur Köyü'nde seralarda ekili salatalıkları parçalayıp zarar veren yırtıcı hayvanların çakal olduğu belirlendi. Kabus yaşayan köylüler görüntüleri fotokapana takılan çakallardan kurtulmak için tuzaklı kafes kurulmasını istedi. Geceleri nöbet tutmaya başlayan köylüler canına kıymak istemedikleri çakallara "Çakal kardeş yakamızı bırak" diye seslendi.
İki ay önce büyük umutlarla diktikleri salatalıkların hasadına başlayan üreticilerin seralarına yırtıcı hayvanlar dadandı. Uluma sesinden çakal olduğu tahmin edilen hayvanlar ürünleri ısırıp parçaladı.
Önce doğaya et parçası bırakan köylüler, seraların önünde alarm zili takıp, tel çekmeleri ve korkulukları yenilemelerine rağmen aldıkları önlemler yetersiz kalınca resmi kurumlara müracaat etti.
Bunun üzerine köyde bir hafta önce 3 noktaya fotokapan kuruldu. Görüntülerde seraların içinde dolaşıp ürünleri ısıran hayvanın çakal olduğu belirlendi.
Onları öldürmek istemiyoruz. Çakal kardeş bizim yakamızı bırak”
Hasat başı başlarına bela olan çakallardan dert yanan genç çiftçi Şeref Ürker, “Başımız çakal sürüsüyle dertte. 3, 4 tane gördük. Çakallarla mücadele ediyoruz. Zararımız çok. Çare bulunmasını istiyoruz” dedi.