Bir köyü ayağa kaldıran olay! Fotokapana yakalandı, geceleri nöbet tutmaya başladılar!

Onları öldürmek istemiyoruz. Çakal kardeş bizim yakamızı bırak”

Hasat başı başlarına bela olan çakallardan dert yanan genç çiftçi Şeref Ürker, “Başımız çakal sürüsüyle dertte. 3, 4 tane gördük. Çakallarla mücadele ediyoruz. Zararımız çok. Çare bulunmasını istiyoruz” dedi.