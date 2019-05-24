Bir kişinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? İşte anlamanın püf noktası
Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül, neden söylendiği kadar yalanın nasıl fark edileceğinin de cezbedici bir konu olduğunu dile getirdi.
Yalanın ne kadar hayatımızın içinde olduğunun ortada ve zaman zaman sorunlardan kaçınmayı da sağlıyor gibi göründüğünü dile getiren Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül, “O zaman “yaşasın yalan!” mı diyeceğiz. Hayır. Her ne kadar anlık rahatlama yaşatıyor, kaçış sağlıyor gibi görünse de yalan uzun vadede olumsuz etki ortaya çıkarır. Yalan bireyin kendi içinde çatışma yaşayıp gergin olmasına sebep olur ve insanlar arasında güvensizliği ve mesafeyi arttırır, ilişkileri öldürür.” şeklinde konuştu.
Neden söylendiği kadar yalanın nasıl fark edileceğinin de cezbedici bir konu olduğunu dile getiren Uzman Psikolojik Danışman Şenol Baygül, yalanları yakalama ihtimalimizin yüzde 54 olduğunu söyledi. Baygül, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“En yeni bilgiye göre en belirgin ipucu düşünce akışı içinde. Yalan söyleyen kişiler konuşmaları sürecince daha uzun süre düşünüyor ve daha çok duraksıyor ki zihninde söylediklerine destek toplayabilsin. Günlük diyaloglarda önem verilmediğinden veya sonraki söze odaklanıldığından dolayı gözden kaçan mikro ifadeler de aslında bize her şeyi anlatıyor.
Örneğin; gülümsediğimiz zaman gözlerimizin yanlarında kırışıklıklar çıkmıyorsa o gülümseme yüksek ihtimalle sahtedir. Bir atasözü var bu durumu destekler nitelikte “Bir kişi gülerken göbeği oynamıyorsa ondan korkun”. Bir diğer örnek olarak bir insan konuşurken dudaklarını aşağı doğru istemsizce büküyorsa, bu söylediğine kendisinin bile inanmadığını gösterir.