"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu
ANKARA'da okul müdürünün sapıklıkları pes dedirtti. Okulun kadın müdür yardımcısını odasında koridorda sürekli taciz eden A.Y'nin sapıkça mesajları da şoke etti. Tutuksuz yargılanan eski okul müdürü kendini bakın nasıl savundu...
Ankara'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü hakim karşısına çıktı. 'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Y. , "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialar asılsız, müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben okul müdürüyüm, kendisi de müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. "
"Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olaylar okula ilk başladığımdan beri vardı" ifadelerini kullandı. Mahkeme, A.Y.'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı vererek, mahkemeyi 26 Ocak 2023'e erteledi.
Okul müdürü A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi olmuş ve şunları söylemişti:
"Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.
Bir daha yapmaması için uyardım."