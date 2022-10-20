"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

Ankara'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü hakim karşısına çıktı. 'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Y. , "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialar asılsız, müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben okul müdürüyüm, kendisi de müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. "