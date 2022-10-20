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"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

ANKARA'da okul müdürünün sapıklıkları pes dedirtti. Okulun kadın müdür yardımcısını odasında koridorda sürekli taciz eden A.Y'nin sapıkça mesajları da şoke etti. Tutuksuz yargılanan eski okul müdürü kendini bakın nasıl savundu...

"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

 Ankara'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiili taciz etmekten yargılanan eski okul müdürü hakim karşısına çıktı. 'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Y. , "Suçlamaları kabul etmiyorum. İddialar asılsız, müşteki ile aynı okulda görev yapıyorduk. Ben okul müdürüyüm, kendisi de müdür yardımcısıydı. Bundan dolayı yakın çalışıyorduk. "

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"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

"Sevgili değildik, duygusal ilişki başlangıcındaydık. İşin bu noktaya geleceğini düşünemedim. İddiaların tümünü reddediyorum. Bu olaylar okula ilk başladığımdan beri vardı" ifadelerini kullandı. Mahkeme, A.Y.'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı vererek, mahkemeyi 26 Ocak 2023'e erteledi.

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"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

Okul müdürü A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi olmuş ve şunları söylemişti:

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"Bir kere ısırsam ne olur! Sana tecavüz edeceğim... demişti! Sapık okul müdürü kendini savundu

"Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.
Bir daha yapmaması için uyardım."

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