Bir kamyon gitti yenisi geldi Adana'da mahallelinin 'kötü koku' isyanı
ADANA'da vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İrtibata geçilen yaşlı kadının evinden tam 11 kamyon çöp çıktı.
Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi 586 Sokak’ta yaşayan Azize B.’ye (65) ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Yüreğir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin temizlenmesi için hemen harekete geçti.
Adrese giden ekipler, ev sahibiyle irtibata geçerek, temizlik çalışması yapınca evden yaklaşık 11 kamyon çöp çıkarıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evin bahçe ve ikinci kat balkonuna istiflenmiş çöpler, araçlara konularak taşındı.
Yüreğir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri de evde koronavirüs riskine karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.