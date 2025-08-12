Bir kaç gün nefes aldırmıştı ama çok sıcak olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu büyük ölçüde sakin seyrederken, doğu bölgelerde yerel yağışlar etkili olacak. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde, ayrıca Van ve Ağrı’nın doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Bunun dışında kalan bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde açık ve güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.