Bir kaç gün nefes aldırmıştı ama çok sıcak olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan serin ve yağışlı hava, birçok bölgede nefes aldırmıştı. Ancak yeni tahminlere göre, sıcak havalar yurdun büyük bölümünde yeniden etkisini gösterecek.
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre doğu ve kuzeydoğu bölgelerde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Kars, Ardahan, Iğdır, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van ve Ağrı çevrelerinde bugün yağmur bekleniyor. İşte il il 12 Ağustos hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu büyük ölçüde sakin seyrederken, doğu bölgelerde yerel yağışlar etkili olacak. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kars, Ardahan, Iğdır çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde, ayrıca Van ve Ağrı’nın doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Bunun dışında kalan bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Özellikle batı ve iç kesimlerde açık ve güneşli havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yurt genelinde bu hafta da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
İşte il il beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar...