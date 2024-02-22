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Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

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Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu yaklaşık 40 hektarlık alanı kapsayan yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının dördüncü sezonu başladı.

Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu yaklaşık 40 hektarlık alanı kapsayan yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının dördüncü sezonu başladı

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Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

Kazı başkanı Gani Tarkan:
"5 bin yıllık bir şehir, etaplar halinde çalışmalar devam edecek. Hedefimiz yer altı şehrinin tamamını açığa çıkarmak ve etap etap burayı gelen turistlerin ziyaretine açmak"

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Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

Mardin'in Midyat ilçesinde, içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan, dehlizlerle geçişlerin olduğu 5 bin yıllık yer altı şehrinin 2 etabı bu yıl ziyarete açılacak.

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Bir ilin gözü kulağı orada! Mardin'in altından bilinmeyen koca bir şehir çıktı!

Midyat ilçesinde 4 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının, dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yer altı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının 4. sezonu başladı.

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