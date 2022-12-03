Bir haftada 6 çocuğu öldürdü! Koronadan sonra yeni salgın! Strep A bakterisinin belirtileri neler?
Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de Strep A bakterisi salgını kapıya dayandı. İngiltere'de bir haftada 6 çocuğu öldüren Strep A bakterisi için alarm verildi. Strep A nedeniyle ölümler önceki yıllara göre 5 kat arttı. "Strep A nedir, Türkiye'de görüldü mü?", "Strep A nasıl yayılır?", "Strep A'nın belirtileri nelerdir?" ve "Strep A hangi hastalıklara yol açar?"... İşte cevapları...
İngiltere'de son bir haftada 6 çocuk Strep A'nın neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, uzmanlar hastalığın küresel olarak yayılmasından endişeleniyor. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler’de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle 10 yaşın altındaki 6 çocuğun öldüğünü duyurdu. Strep A, Türkiye'de de görüldü mü: Strep A belirtileri neler? Yeni astalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.
A Grubu strep bakterileri, ufak hastalıklardan ölümcül hastalıklara kadar pek çok enfeksiyona neden olabiliyor. Ancak, bakteri nedeniyle şimdiye kadar ölümcül hastalıklar nadir görülmüştü. UKHSA verilerine göre, bu yıl İngiltere'de 1-4 yaş arası 100 bin çocuk başına 2.3 Strep A vakası yaşandı. Bu oran pandemi öncesi dönemde (2017-2019) ortalama 0,5 olarak kayıtlara geçti.
Bununla birlikte kuruluş, son birkaç hafta içinde çocuklarda alt solunum yolu Strep A enfeksiyonlarında ciddi hastalığa neden olan artışa ilişkin raporların ardından soruşturmaların sürdüğünü bildirdi. UKHSA, yeni bir Strep A varyantının dolaşımda olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını ve artışın büyük olasılıkla dolaşımdaki yüksek miktarda bakteri ve sosyalleşme ile ilişkili olduğunu belirledi.
Strep A bakterisi nedir?
Strep A veya Grup A streptokok (GAS) boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerde farklı hastalıklara neden olabilir.