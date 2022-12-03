Bir haftada 6 çocuğu öldürdü! Koronadan sonra yeni salgın! Strep A bakterisinin belirtileri neler?

İngiltere'de son bir haftada 6 çocuk Strep A'nın neden olduğu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, uzmanlar hastalığın küresel olarak yayılmasından endişeleniyor. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), son bir hafta içinde İngiltere'de ve Galler’de, Strep A teşhisi konulduktan sonra bakterinin neden olduğu invasif GAS hastalığı nedeniyle 10 yaşın altındaki 6 çocuğun öldüğünü duyurdu. Strep A, Türkiye'de de görüldü mü: Strep A belirtileri neler? Yeni astalık, küresel çapta tedirginliğe neden oldu.