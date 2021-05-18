Bir günde rekor sayı! Kimi yürüdü, kimi yüzdü: Gitmesem ölecektim
Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmen, canlarını tehlikeye atarak İspanya'ya geçti. Bunun 1 günde en büyük sayı olduğu belirtiliyor. Yola çıkanların sosyal medyadan haberleşip bir araya geldiği söylenirken bu haberleşme ağının iki ülkeyi diplomatik krizin eşiğine getirdiği aktarılıyor.
Fas ve İspanya'yı birbirinden ayıran küçük bir toprak parçası haftanın ilk gününden beri inanılmayacak görüntülere sahne oluyor. Bölgeden gelen fotoğraflar yaşanan insanlık dramını tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor.
Son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin yüzerek ya da dalgakıranın olduğu yerden yürüyerek İspanya'ya bağlı Ceuta kentine geçtiği bildirildi.
Uluslararası haber ajansları bu sayının daha önce görülmemiş büyüklükte olduğunu bildiriyor. Hayatını hiçe sayan göçmenlerin arasında geniş ailelerin, kadın ve çocukların da bulunduğu bildiriliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.