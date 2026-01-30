BIST 13.722
Bir günde rekor kayıp! Altın ve gümüş çakıldı sebebi belli oldu

Piyasalar alev aldı altın ve gümüş rekora doymadı. Olağanüstü yükseliş yatırımcıyı da uzmanları da şaşırttı. Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin lirayı gördü. Gece saatlerinde ise fiyatlar resmen çakıldı. Herkes bunun sebebini merak etti. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları...

Altının ons fiyatı 5 bin 600 doları, gümüşün onsu ise 120 doları görmüştü. 30 Ocak 2026 Cuma günü altın fiyatlarında düşüş var. Altının onsu 5 bin 180 dolar, gümüşün onsu 110 dolar, gram altın 7 bin 244, gümüş 154 TL'den işlem görüyor.

DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Altın ve gümüşte dün gözlenen ve ons bazında sert geri çekilmeler teknik anlamda aşırı alım bölgesindeki varlıklarda biriken kar realizasyonu ihtiyacının tetiklediği bir düzeltme hareketi olarak nitelendirilebilir." dedi. Eryılmaz açıklamasının devamında şunları ifade etti:

-Bu ani satış dalgasında, Microsoft bilançosu sonrası teknoloji hisselerinde yaşanan sarsıntının likidite ihtiyacı doğurarak yatırımcıları emtia pozisyonlarını kapatmaya zorlaması önemli bir rol oynamış gibi görünüyor. Ayrıca dün Trump ve Warsh görüşmesini önden bilenlerin de şahin FED başkanı geliyor fiyatlaması da tetikleyiciler arasında olabilir.

-Bununla birlikte, dün sonrasında basına sızan Kevin Warsh ve Donald Trump görüşmesi, piyasada "daha şahin" bir Fed başkanı figürünün fiyatlanması baskıyı bugün de artırmış görünüyor. Ons altın %3’lük düşüşle 5207 dolardan işlem görürken gümüşte %4’lük düşüşle 111 dolardan işlem görüyor.

