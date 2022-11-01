Bir gözünü kaybetti, mesleğinden kopamadı: 81 yaşında eserleriyle kendine hayran bırakıyor!

Emen, çatal ve kaşıkları keserek çeşitli insan ve hayvan figürleri yapıyor. Bu yaptığı eserlerden dünyanın farklı ülkelerinde 99 sergi açtı. Ustanın yaptığı kılıçlar İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten, ABD eski başkanlarından Richard Nixon'a kadar birçok dünya liderine hediye edildi. Yaptığı kılıçlar, dönemin Cumhurbaşkanları Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Abdullah Gül'e de hediye edilen Yılmaz Emen, 2000 yılında sağ gözünü yitirip, sol gözünde de görme kaybı yaşayınca, ağır metal işlerinden uzak kaldı. Sanat işlerine ağırlık veren Emen, evinin bir odasına taşıdığı atölyesinde, çatal ve kaşıklarla yel değirmeni, Eros ve fülüt çalan insan figürleri yapmaya başladı.