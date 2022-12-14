Bir gecede ortaya çıkıyor ölümcül olabiliyor! Şeytan kınası neyin habercisi?
Çoğunlukla sabah uyanınca ellerde, ayaklarda görülen kahverengi, turuncu lekeler halk arasında 'şeytan kınası' olarak adlandırılıyor. Hatta bu olay bazı yörelerde 'melek kınası' olarak da biliniyor. Peki bir gecede ortaya çıkan bu lekelerin anlamı nedir, neyin habercisi?
Sabah uyandıklarında elinde ya da ayağında kahverengi lekelerle karşılaşanların son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar oldukça dikkat çekiyor. Kimi yaşadığı şeyi uyurken şeytanlar tarafından düğüne götürülüp kına yakılmasına bağlıyor kimi de ruh bedenden bir süre ayrıldığı için olduğuna inanıyor. Tıp dünyasının bu hurafelere verdiği yanıt ise çok açık ve net. Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberi...
Çoğunlukla sabah uyanınca ellerde, ayaklarda görülen kahverengi, turuncu lekeler halk arasında 'şeytan kınası' olarak adlandırılıyor. Hatta bu olay bazı yörelerde 'melek kınası' olarak bilinse de yaşananlar daha çok şeytana atfediliyor. Söylenenler arasında ruhun bir süre bedenden ayrılması sonucu bu lekelerin ortaya çıktığı iddiası bile yer alıyor. Sosyal medyada da bu konuda paylaşım yapan pek çok kişi endişesini dile getirerek hurafeleri sıralasa da uzmanlara göre aslında bunun bir açıklaması var. Üstelik kına rengi lekeler herkeste görülebilecek türden bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabiliyor: 'Tinea Nigra' denilen, genellikle vücutta değil, ellerde ve ayaklarda karşılaşılan mantar türü.
Neden farkedilmiyor?
Tinea Nigra'nın daha çok tropikal bölgelerde bulunan bir mantar türü olduğuna değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Nazan Taşlıdere, "Bulaşması için direkt toprakla temas edilmesi gerekmiyor. Bazen nemli bir tahta parçasından ya da bulunduğu yüzeyle temastan bile bulaşabiliyor" bilgisini paylaştı. Bulaştıktan 2 ila 7 hafta sonra ellerde ve ayaklarda renk değişimiyle karşılaşıldığına dikkat çeken Taşlıdere, "Siz bu mantarı öncesinden vücudunuza alıyorsunuz ama hastalık yapması ve renk değişikliği zaman alan bir süreç. O yüzden de gündüz farkına bile varmıyoruz. Çoğu insan sabah ellerini yıkarken fark ediyor. Kaşıntı, yanma olmadığı için genelde öncesinde de anlaşılmıyor" dedi. Teşhis için hastanın derisinden kazıntı yöntemiyle örnek alıp incelediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nazan Taşlıdere, "Onu da mikroskop altında inceliyoruz. Bazı işaretleri gördüğümüzde mantar enfeksiyonu diyebiliyoruz. Onun dışında kültür testi de yapılabilir. Kültürde 1 hafta ya da 10 gün içerisinde siyah renkli bir küf üremesi oluyor. Böylece tanı kesinleştirilmiş oluyor” deyip ekledi: "Bazen halk arasında 'şeytan kınası' diye bilinen bu mantarı, tatuajlarla da karışabiliyor. Yani yeni aldığınız bir kıyafetin üzerinde ya da çarşafınızın üzerindeki bir boya maddesi temasla elinizi boyayıp yine bunun gibi kahverengi renk değişikliğine neden olabiliyor.
Tatuajlar kahverengi oldukları gibi daha çok turuncumsu, kırmızımsı olabiliyor ve Tinea Nigra'dan yüzde yüz olmasa da bu şekilde ayırt edilebiliyor. Bu rahatsız mantar kremiyle 2-3 haftada tedavi edilebilir. Bazen mantarın yapısı çok kalın olabiliyor. O zaman da bir miktar kazıma işlemi yaparak tedavi ediyoruz."