Bir gecede ortaya çıkıyor ölümcül olabiliyor! Şeytan kınası neyin habercisi?

Neden farkedilmiyor?

Tinea Nigra'nın daha çok tropikal bölgelerde bulunan bir mantar türü olduğuna değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Nazan Taşlıdere, "Bulaşması için direkt toprakla temas edilmesi gerekmiyor. Bazen nemli bir tahta parçasından ya da bulunduğu yüzeyle temastan bile bulaşabiliyor" bilgisini paylaştı. Bulaştıktan 2 ila 7 hafta sonra ellerde ve ayaklarda renk değişimiyle karşılaşıldığına dikkat çeken Taşlıdere, "Siz bu mantarı öncesinden vücudunuza alıyorsunuz ama hastalık yapması ve renk değişikliği zaman alan bir süreç. O yüzden de gündüz farkına bile varmıyoruz. Çoğu insan sabah ellerini yıkarken fark ediyor. Kaşıntı, yanma olmadığı için genelde öncesinde de anlaşılmıyor" dedi. Teşhis için hastanın derisinden kazıntı yöntemiyle örnek alıp incelediklerini dile getiren Uzm. Dr. Nazan Taşlıdere, "Onu da mikroskop altında inceliyoruz. Bazı işaretleri gördüğümüzde mantar enfeksiyonu diyebiliyoruz. Onun dışında kültür testi de yapılabilir. Kültürde 1 hafta ya da 10 gün içerisinde siyah renkli bir küf üremesi oluyor. Böylece tanı kesinleştirilmiş oluyor” deyip ekledi: "Bazen halk arasında 'şeytan kınası' diye bilinen bu mantarı, tatuajlarla da karışabiliyor. Yani yeni aldığınız bir kıyafetin üzerinde ya da çarşafınızın üzerindeki bir boya maddesi temasla elinizi boyayıp yine bunun gibi kahverengi renk değişikliğine neden olabiliyor.