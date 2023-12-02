Bir garip olay! Sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı: Bana Hülya'yı getirin

"Bana Hülya’yı getirin"

Polis ekiplerini gören Murat A., cinnet geçirerek ‘Bana Hülya’yı getirin’ diye bağırmaya başladı. Bıçak ile kendine zarar vermeye başlayan alkollü adama polis ve bekçi ekipleri ‘Nerede bu Hülya’ diyerek cevap verdi.