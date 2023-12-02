Bir garip olay! Sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı: Bana Hülya'yı getirin
BURSA'da iddiaya göre, alkol alarak elindeki bıçakla sokağa çıkan adam, eski eşini özlediği için kendine zarar vermek istedi. Alkollü adamı polis ve bekçi ekipleri 1 saat dil dökerek sakinleştirdi. Yaşananlar işte böyle görüntülendi.
Olay, 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgarlar sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eline bıçak alarak sokağa çıkan Murat A. (45), bağırarak çevreye zarar vermeye başladı.
Murat A.’yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.
"Bana Hülya’yı getirin"
Polis ekiplerini gören Murat A., cinnet geçirerek ‘Bana Hülya’yı getirin’ diye bağırmaya başladı. Bıçak ile kendine zarar vermeye başlayan alkollü adama polis ve bekçi ekipleri ‘Nerede bu Hülya’ diyerek cevap verdi.
Bunun üzerine ‘Çanakkale’de’ diye cevap veren Murat A., ekiplerin ‘Tamam elindeki bıçağı bırak, beraber gidip alacağız’ demesi üzerine sakinleşti.