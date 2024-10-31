Bir garip olay! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şeytan kostümü ile koştu, gözaltına alındı

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren zanlıları yakalayan polis, S.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak" ve "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek" maddelerinden 1380 lira, E.C.E'ye de "yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri" maddesinden 690 lira para cezası uyguladı.