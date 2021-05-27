Bir fırsat daha! Yapılandırmadan Bağ-Kur’lulara emeklilik çıktı
Borç yapılandırmasından emeklilik fırsatı çıktı. Bağ-Kur’lular dondurulan sürelere ait prim borçlarını yapılandırmada ödeyerek emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler, borcun sadece üçte birini ödeyecek.
Meclis'te görüşülen yasa teklifiyle prim borcu nedeniyle sigorta süresi dondurulan Bağ-Kur'lulara da müjdeli haber geldi. Bağ-Kur'lu vatandaşlar dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olabilecek.
Yapılandırma kanunu kapsamında ihya hakkından köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar yararlanabilecek.
Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Hesaplanan tutarı ekim ayı içinde ödeyenlerin daha önce dondurulan sigortalılık süreleri ihya (canlandırma) edilecek.
15 maddelik yasa teklifi dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yapılandırma, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi, çek, senet, kredi borcunu ödeyenlere sicil affı düzenlemeleri yaşama geçiyor.