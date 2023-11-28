BIST 8.106
DOLAR 28,93
EURO 31,71
ALTIN 1.874,61

Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

|
Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat gündemde yerini korurken bir fenomen daha mercek altına alındı. 

17
Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Dilan Polat gibi hem güzellik merkezi sahibi olan hem de sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma başlatıldı.

27
Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlaya soruşturma buz dağının görünen kısmı oldu. Fenomenler dünyasındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçları tek tek ortaya çıkıyor.

37
Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Şatafatlı, lüks yaşamları ile sosyal medyanın gündemine oturan fenomenler mercek altına alındı. Bu kapsamda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.

47