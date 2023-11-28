Bir fenomen daha mercek altında! Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma
Sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde güzellik merkezi sahibi Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat gündemde yerini korurken bir fenomen daha mercek altına alındı.
Dilan Polat gibi hem güzellik merkezi sahibi olan hem de sosyal medya fenomeni Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında soruşturma başlatıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında başlaya soruşturma buz dağının görünen kısmı oldu. Fenomenler dünyasındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçları tek tek ortaya çıkıyor.
Şatafatlı, lüks yaşamları ile sosyal medyanın gündemine oturan fenomenler mercek altına alındı. Bu kapsamda yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında başlatılan inceleme soruşturmaya dönüştü.