BIST 10.449
DOLAR 32,25
EURO 35,01
ALTIN 2.429,14

Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

|
Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

16
Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

Eve giden ekipler, yaptıkları incelemede şüphelilerin evin zemininde 20 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti.

26
Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

43 el yazması kitaba el koyuldu

Evde asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, el feneri, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen 43 el yazması kitap ile kazı malzemesi ele geçirildi.

36
Bir evde kaçak kazı yapan defineciler yakalandı, evden çıkanlar şaşırttı! Tam 43 tane...

Olayla ilgili S.Y, T.T, E.D. ve İ.P. gözaltına alındı.

46