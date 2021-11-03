Bir Erkan Özerman ifşası daha... Semiha Yankı'ya 'Bakire misin' diye sormuş!
Erkan Özerman hakkında 'taciz ve cinsel istismar' ifşaları Best Model'le başladı ancak dur durak bilmiyor. Her geçen gün başka bir isim Erkan Özerman ile ilgili kamuoyunda bomba etkisi yaratan iddialar ortaya atıyor. Son iddialar ise ünlü şarkıcı Semiha Yankı ve oyuncu Mehmet Akif Alakurt'tan geldi.
Best Model Of Turkey yarışmasında erkek adayların, 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister' şeklinde mesajlar aldıkları ve masaj yapmayanların dereceye giremediği şeklindeki iddiaları üzerine gündem olan 83 yaşındaki prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman cinsel istismar ve taciz iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Semiha Yankı, Erkan Özerman’la 46 yıl önce yaşadıklarını büyük bir öfkeyle anlattı. Yankı, “Seninle Bir Dakika” adlı şarkıyla yarıştığı ve sonuncu olduğu 1975 Eurovision Şarkı Yarışması dönüşünde Özerman’ın kendisini satmaya çalıştığını, bakire olup olmadığını sorduğunu iddia etti. Öte yandan eski manken ve oyuncu Mehmet Akif Alakurt da 'masaj' iddialarını doğrularcasına bir açıklamada bulundu. İşte o skandal iddiaların detayları...
Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 34. Best Model Türkiye yarışmasının ardından yarışmacıların organizatör Erkan Özerman ile ilgili iddiaları gündem oldu.
Semiha Yankı, açtı ağzını yumdu gözünü
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşan 63 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı, açtı ağzını yumdu gözünü....
Yankı şu ifadeleri kullandı: