Bir Erkan Özerman ifşası daha... Semiha Yankı'ya 'Bakire misin' diye sormuş!

Best Model Of Turkey yarışmasında erkek adayların, 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister' şeklinde mesajlar aldıkları ve masaj yapmayanların dereceye giremediği şeklindeki iddiaları üzerine gündem olan 83 yaşındaki prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri Erkan Özerman cinsel istismar ve taciz iddialarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Semiha Yankı, Erkan Özerman’la 46 yıl önce yaşadıklarını büyük bir öfkeyle anlattı. Yankı, “Seninle Bir Dakika” adlı şarkıyla yarıştığı ve sonuncu olduğu 1975 Eurovision Şarkı Yarışması dönüşünde Özerman’ın kendisini satmaya çalıştığını, bakire olup olmadığını sorduğunu iddia etti. Öte yandan eski manken ve oyuncu Mehmet Akif Alakurt da 'masaj' iddialarını doğrularcasına bir açıklamada bulundu. İşte o skandal iddiaların detayları...