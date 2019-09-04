Bir ellerinde serum bir ellerinde fırça! Onkoloji servisi atölyeye dönüştü

"Hastalara resim yapmayı öğretiyorum"

​Hemşire Sema Efe, kendisi de resim yaparak kanseri yendiğini hatırlatarak, "Bu hastalıkla mücadele ederken insanların bir hobilerinin olması çok önemli. Ben de burada tedavi gören hastalara resim yapmayı öğretiyorum. Hastalar bir ellerinde serum, bir ellerinde fırça resim yapıyor. Ve bu sırada kemoterapinin yan etkilerini hiç hissetmiyorlar. Uyku hali, yorgunluk, bitkinlik, bulantı, kusma, ağrı ve benzeri yan etkilerin hiçbirini hissetmiyorlar, bu çok güzel bir şey. Yapılan resimlerle sergiler açıyoruz, talep görenleri cüzi miktara satıyoruz. Elde edilen gelir ile tekrar boya, fırça alıyoruz. Resimlerin bazılarını Sağlık Bakanlığı'nda gelen misafirlere de hediye ediyoruz" diye konuştu.