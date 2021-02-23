Bir dönemin ünlü mankeni Şebnem Schaefer'ın son hali görenleri şaşırttı
37 yaşındaki Şebnem Schaefer'ın Şubat ayında deniz sezonu açtığını mayolu pozlarıyla duyurdu.
Lise Defteri, Emret Komutanım, Üç Tatlı Cadı dizilerinde oynayan Şebnem Schaefer, bir süre ekranlara ara vermişti. 3 yıl önce Schaefer, Arka Sokaklar ile seyirciyle yeniden buluşmuştu. Tekrar ekranlardan uzak olmayı tercih eden Schaefer, sosyal medya hesabından sıkça yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşuyor.
Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinden olan eski manken Şebnem Schaefer, deniz sezonunu açtığını duyurdu.
Tatil için Antalya Belek'e giden Schaefer'ın formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Şebnem Schaefer, ülkemizin genelinde soğuk ve kar yağışı etkili olurken tatil için Antalya Belek'e geldi.