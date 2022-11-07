Bir dönemin gözde oryantaliydi dikiş makinasının başına geçti onu hiç böyle görmediniz!

İbo Show'daki kıvrak danslarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran oryantal Asena şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Dansıyla bir dönemin aranan ismi olan Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerine moda sektöründe devam ediyor.