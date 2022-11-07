Bir dönemin gözde oryantaliydi dikiş makinasının başına geçti onu hiç böyle görmediniz!
Bir dönemin gözde oryantallerinden olan Asena, dans kariyerine son verip modaya adım atmıştı. 15 Kasım'da gerçekleşecek defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen ünlü isim, sergilenecek olan gelinliklere son rötuşları yaptı. Asena'nın dikiş makinasının başındaki halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İbo Show'daki kıvrak danslarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran oryantal Asena şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Dansıyla bir dönemin aranan ismi olan Asena, sahnelere veda ettikten sonra gelinlik tasarımları ile kariyerine moda sektöründe devam ediyor.
"Kostümlerimi de beğeniyorlardı"
Moda dünyasına adım atan ve 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi.
Gençlik yıllarına da değinen Asena sözlerine şöyle devam etti: Babaannem beni çocukken zorla 6 yıl boyunca makinede beyaz işe gönderdi. Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim.
Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda.