Bir dönemin fırtınalar estiren dizisi 'Sıla' dizisi oyuncularının değişimine inanamayacaksınız!
Konusu ve dizi müzikleriyle bir dönemin fırtınalar estiren Sıla dizisi son dönemlerde oyuncularının değişimi ile sık sık gündeme geliyor. İşte Sıla dizisi oyuncularının olay yaratan değişimleri...
2006-2008 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan yayınlandığı döneme damga vuran dram, aksiyon türündeki dizi 'Sıla' oyuncularının değişimiyle tekrardan gündeme geldi.
Başrollerini Cansu Dereve Mehmet Akif Alakurt'un paylaştığı dizi, ilk çıktığı zamanlarda konusu ve müzikleriye çok popüler olmuştu. Dizi müziği Sezen Aksu ve diziyle aynı adı taşıyan Sıla Gençoğlu'na ait.
Çekimleri Mardin'de geçen dizi Mardin'de bir aşiret ağası olan Boran ve İstanbul'da doğup büyüyen Sıla'nın farklı dünyalardan koparılıp töre yüzünden zorla evlendirilmesiyle başlayan bir aşk hikayesini konu ediniyor.
İşte Sıla dizisinin oyuncularının yıllar içindeki değişimi...