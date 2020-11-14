Bir dönemin erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali bakın nasıl inanılmaz değişim
Erotik film yıldızı Zerrin Egeliler, rol aldığı cinsel içerikli filmlerin ardından son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Egeliler, artık Bursa'da mütevazı bir hayat yaşıyor.
Bir döneme damgasını vuran kariyerinde 68 film bulunduran erotik eserlerin yıldızı Zerrin Egeliler, bir neslin en gözde oyuncularındandı.
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Zerrin Egeliler, 70'li yılların erotik filmlerinin en ünlü oyuncularından biriydi.Şöhretinin zirvesine 1978 yılında ulaştı. Egeliler, bir yıl içinde 37 film çekerek rekor kırdı.
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Birçok erotik filmde rol almasına rağmen Egeliler, hiç porno filmde oynamadığını söylediği bir röportajında şunları söylemişti:
"Ben hiç porno yapmadım... Fakat, ne olursa olsun yaptığım filmlerden sonra seksten iğrendim.''
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''Her adamla öpüşülür mü? Çıplaklıktan nefret ettim... Seks yıldızı oldum ama, yüzümle bakışımla da şey ettim...''
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