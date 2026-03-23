Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Naz Elmas yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz işlerinden biri olan Haziran Gecesi'nin başrol oyuncusu Naz Elmas, uzun süredir uzak kaldığı setlere sürpriz bir dönüş yaptı. Özcan Deniz ile yakaladığı uyumla milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu, Doktor Başka Hayatta dizisinin kadrosuna konuk olarak katıldı. Uzun süren sessizliğini bozan Elmas'ın bu hamlesi, sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.