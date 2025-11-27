BIST 10.987
Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Meral Kaplan için 3 yıl hapis istemi...

Bir dönemin en sevilen oyuncularından biri olan Meral Kaplan terapi merkezi açmıştı. İşlettiği mekanda ortaya çıkan işlemleri sebebiyle 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İşte detaylar...

Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Meral Kaplan için 3 yıl hapis istemi... - Resim: 1

Ünlü oyuncu Meral Kaplan hakkında terapi merkezindeki işlemler nedeniyle üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Meral Kaplan için 3 yıl hapis istemi... - Resim: 2

Daha önce de dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kalan ve gözaltına alınan ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın terapi merkezindeki işlemlerin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığı belirtilerek dava açıldı.

Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Meral Kaplan için 3 yıl hapis istemi... - Resim: 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın Beşiktaş'taki terapi merkezine yönelik soruşturma başlattı.

Bir dönemin en sevilen oyuncusuydu! Meral Kaplan için 3 yıl hapis istemi... - Resim: 4

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, merkezde 'biorezonans terapisi'nin ruhsatsız kişiler tarafından yapıldığını belirtti.

