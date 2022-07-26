Bir dönemin efsane Rock yıldızı Özlem Tekin köye yerleşti son halini gören tanıyamıyor
TÜRKİYE Rock müziğinin ünlü sesi Özlem Tekin şehir hayatını bıraktı Milas'a yerleşti. Köy yaşamı süren Özlem Tekin artık 50 yaşında. Ünlü sanatçının köy halini görenler ise tanıyamıyor.
Rock müziğinin unutulmaz ismi olmayı başaran Özlem Tekin'in son hali herkesi şaşırttı. İstanbul'daki şehir hayatını bırakan Özlem Tekin tası tarağı toplayıp doğaya dönüş yaptı. Milas'ın köyüne yerleşen Özlem Tekin şimdi bambaşka biri...
Hepimizin aklına Dağları Deldim şarkısı ile kazınan ünlü sanatçı Özlem Tekin 2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesine yerleşmişti.
Şehirden bir hayli uzakta olan Milas'ın köyünde yaşamını sürdüren 50 yaşındaki ünlü sanatçı Özlem Tekin 30 dönümlük bir arazi üzerinde çiftlik yaşamı sürüyor.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda köy yaşantısını, "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var."