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Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

2000'li yılların yıldızı Brezilyalı Ronaldo, Nazario, sahilde sevgilisiyle görüntülendi. Ronaldo, fazla kilolarıyla dikkat çekti.

Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

Bir zamanların süper star futbolcusu Brezilyalı Ronaldo Nazario,  fazla kiloları ile görenleri hayrete düşürüyor. 'El Fenomeno' (Fenomen) Ronaldo, son olarak sevgilisi Celina ile İbiza'da tatil yaparken görüntülendi. Ronaldo şu anda La Liga ekibi Valladoid kulübünün sahibi.

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Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

Aldığı kilolarla magazin basınına konu olan Brezilyalı efsane sıkı bir diyet ve antrenman programıyla fazla kilolarından kurtulmuştu. Ancak Ronaldo'nun ne diyete ne de antrenmanlara devam etmediği ortaya çıktı. 

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Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

İbiza'da paparazziler tarafından sevgilisi Celina ile denizdeyken görüntülenen Ronaldo'nun verdiği kiloları tekrar aldığı görüldü.

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Bir dönemin efsane futbolcusu Ronaldo Nazario kilolarıyla şok ediyor

Güneşlendikten sonra denize giren Ronaldo, sevgilisi Celina ile suyun keyfini çıkardı. Efsane futbolcunun aldığı kiloların göbek çevresinde olması da dikkat çekti. 

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