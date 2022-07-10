Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl oyuncularının muhteşem değişimi!
Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl oyuncularının değişimi ile sık sık gündeme geliyor. İşte Muhteşem Yüzyıl oyuncularının efsane değişimi...
2010-1014 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan dönemine damga vuran efsane dizi Muhteşem Yüzyıl günümüzde oyuncularının değişimleri ile hala gündeme geliyorlar.
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Başrollerini Halit Ergeç, Meryem Üzerli, Nur Fettahoğlu, Okan Yalabık, Selma Ergeç ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizi kendi döneminde olduğu gibi günümüzde de bir çok insanın dilinde.
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İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi oyuncularının değişimi...
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Hürrem Sultan (Meryem Üzerli)
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