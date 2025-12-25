Bir döneme damga vuran sunucu Esra Ceyhan çok değişti! Yıllar sonra ortaya çıktı son hali...
90'lı yıllarda ATV ekranlarında sunduğu A'dan Z'ye programıyla hafızalara kazınan 56 yaşındaki Esra Ceyhan, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak bir yaşam yürüyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlü sunucu, son halini paylaştı. Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
