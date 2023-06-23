Bir dönem tesettüre girmişti... Yarışlara geri dönen Rallici Burcu Çetinkaya son haliyle dikkat çekti

RALLİ TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Ralli tutkusuna dair paylaşımlar yapan Çetinkaya bir paylaşımında "Çok zor zamanlar geçirdim. Yüreğim kan ağlıyordu, kendime saygım azaldı, mutluluğum kayboldu. Hırs ve nefretle çevriliydim. Aşktan asla vazgeçmedim. Her koşulda Sevginin gücünün çok daha güçlü olduğuna inanıyorum. Ne zaman bir zorluk çeksem cevabı aşkta arıyorum. Biraz sabır ve ısrar yardımcı olabilir" dedi.