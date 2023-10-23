Bir dönem resmen değişiyor! Kapsam genişleyecek: 4.292 lira yerine 2.862 TL
Yediden yetmişe toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren sosyal sigorta sisteminde devrim gibi yenilikler geliyor. Gelir durumuna göre düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girerken, kolay sigortanın kapsamı genişletiliyor.
Sosyal sigorta sistemi yenileniyor. Gelir durumuna göre düşük prim ödeme devreye girecek. Kolay sigortanın kapsamı genişletilecek. Prim ödeme gücü olmayanın primini devlet karşılayacak.
Kolay işverenlik uygulaması işverenlere önemli avantajlar sağlıyor. Her ay prim hizmet belgesi düzenlemekten ve bu belge için damga vergisi ödemekten kurtuluyorlar. 5 yıllık Kalkınma Planı kapsamında sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar getirilecek.
Ev hizmetleri, apartman görevlileri için uygulanan kolay sigorta uygulaması binlerce işyerini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Prim ödeme gücü olmayanın primini devlet karşılayacak. Aylık prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na kolay işverenlik başvurusu nasıl yapılıyor?
Ev hizmetlerinde çalışanların işverenin gerçek kişi olması gerekiyor. Bu kişileri çalıştıranlar "kolay işverenlik" hükümlerinden yararlanır. Buna göre, ev hizmetinde işçi çalıştıranlar e-devlet'ten giriş yaparak kolay işverenlik bölümünü seçerek "ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin" form doldurmaları gerekiyor. İşçi ve işverence imzalanan form, ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine verilir. Formda çalışanın işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı, ücret tutarının ne olacağına ilişkin bilgiler yer alır.