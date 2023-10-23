Bir dönem resmen değişiyor! Kapsam genişleyecek: 4.292 lira yerine 2.862 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu'na kolay işverenlik başvurusu nasıl yapılıyor?

Ev hizmetlerinde çalışanların işverenin gerçek kişi olması gerekiyor. Bu kişileri çalıştıranlar "kolay işverenlik" hükümlerinden yararlanır. Buna göre, ev hizmetinde işçi çalıştıranlar e-devlet'ten giriş yaparak kolay işverenlik bölümünü seçerek "ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin" form doldurmaları gerekiyor. İşçi ve işverence imzalanan form, ilçeye en yakın sosyal güvenlik merkezine verilir. Formda çalışanın işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı, ücret tutarının ne olacağına ilişkin bilgiler yer alır.