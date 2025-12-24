Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Kurtlar Vadisi'nin Samuel'i yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu karakterine hayat veren Nişan Şirinyan, uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi. Usta oyuncunun son hali sosyal medyada dikkat çekerken, birçok kullanıcı, ''Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapmaz'' şeklindeki yorumlarıyla değişimi gündeme taşıdı.
Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Samuel'e hayat veren Nişan Şirinyan, yıllar sonra ortaya çıkmasıyla magazin gündemine damga vurdu. Usta oyuncunun değişimi sosyal medyada olay olurken, hayranlarından peş peşe yorumlar geldi.
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Samuel Vanunu karakterine hayat veren oyuncu Nişan Şirinyan, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Şirinyan'ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun değişimi dikkat çekti.
Şirinyan'ın güncel fotoğrafları üzerine çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, oyuncunun yıllar içindeki değişimi diziyi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Baba sana ne olmuş
- Dayı nolmuş sana böyle
- Aksakallı olmuş
- Ulan Samuel'e bunu yapan hayat bize neler yapar
- Evrim değil devrim geçirmiş