Bir dönem çok konuşulmuştu Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıllarda kütüphanede çekilen bir videoda görülen çocuğun kendisine yöneltilen sorulara yaşının çok üstünde bir bilgiyle yanıtlar vermiş, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Videodaki küçük çocuğun ismi Atakan Kayalar'dı. Filozof Atakan lakabı takılan ve o dönemden beri ortalarda görünmeyen Atakan Kayalar'ın son hali ortaya çıktı.
5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Filozof Atakan, geçtiğimiz yıllarda bir anda Türkiye'nin konuştuğu çocuk olmuştu. Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmalara da yol açmıştı.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyanın gündemine oturan ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar hakkında değerlendirmede bularak, “Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz.
Biz bu duruma pedagojik olarak bakmaktayız.
Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz.