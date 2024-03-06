Bir dönem Cemil Bayık'ın yakınındaydı MİT, Hüsnü Kümek'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir dönem PKK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’in Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.