Bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali ve mesleği şaşırttı
Kanal D'nin yıllardır devam eden dizisinden geçtiğimiz yıllarda ayrılan Pınar Aydın'ın son hali ve yeni mesleği görenleri şaşırtıyor.
2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ın ilk iki sezonunda yer alarak adından sıkça söz ettiren Pınar Aydın, diziden apar topar ayrılmış ve ayrılık nedenini de dizideki sahnelerinin azaltılması olarak göstermişti. O dizinin ardından pek çok farklı projede de adından söz ettiren Aydın, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.
Giresunspor'un eski kalecilerinden Harun Ovalıoğlu ile 2015 yılında dünyaevine giren Pınar aydın, şimdilerde bebeği ve eşi ile birlikte sıkça vakit geçiriyor. Aydın, geçimini ise bungalow evler kiralayarak sağlıyor.
İlk ünlendiği yer: 2004 yılında ekranlarda ilgiyle izlenen Akademi Türkiye yarışmasına katılan Pınar Aydın, kendisini Türkiye'ye ilk olarak sesiyle duyurmuştu. Peki Pınar Aydın kimdir?
Peki Pınar Aydın kimdir?
Pınar Aydın 16 Temmuz 1981'de Bursa'da dünyaya geldi. Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.