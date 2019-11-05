Bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali ve mesleği şaşırttı

2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ın ilk iki sezonunda yer alarak adından sıkça söz ettiren Pınar Aydın, diziden apar topar ayrılmış ve ayrılık nedenini de dizideki sahnelerinin azaltılması olarak göstermişti. O dizinin ardından pek çok farklı projede de adından söz ettiren Aydın, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.