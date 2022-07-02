Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile bir döneme damga vuran Nihat Doğan türkücü kimliği ile akıllara kazınmıştı. Ünlü çift o dönem magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde "Haber Bahane" programının konuğu olan Doğan 2023 te siyasete gireceğini açıkladı. HDP'den aday olabileceğini söyleyen Doğan "Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım" dedi.