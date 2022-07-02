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Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

Bir dönem Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olan Nihat Doğan türkücü kimliği ile hafızalara kazınmıştı. Geçtiğimiz günlerde "Haber Bahane" programının konuğu olan Doğan 2023 te siyasete gireceğini açıkladı. HDP'den aday olabileceğini söyleyen Doğan bakın neler söyledi..

Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile bir döneme damga vuran Nihat Doğan türkücü kimliği ile akıllara kazınmıştı. Ünlü çift o dönem magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde "Haber Bahane" programının konuğu olan Doğan 2023 te siyasete gireceğini açıkladı. HDP'den aday olabileceğini söyleyen Doğan "Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım" dedi.

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Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

O partiden aday olacak 

2023 yılında siyasete gireceğini açıklayan Nihat Doğan, HDP'den aday olabileceğini söyledi.

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Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

Siyasete girmenin zamanı geldi

2023 yılında siyasete gireceğini açıklayan Nihat Doğan, "Siyasete girmek için zamanımın geldiğini düşünüyorum. 2023'te aday olacağım" dedi.

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Bir dönem adı Seda Sayan ile anılıyordu! Nihat Doğan siyasete girmeye hazırlanıyor! Bakın hangi partiden aday olacak...

2023 te aday olacak

"Haber Bahane" programının konuğu olan Doğan, "2023'te aday olacağım. HDP'den de aday olabilirim" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

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