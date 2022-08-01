"Bir dolar bir de göğüslerim değerli" diyen Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı

Yaptığı dans videosu sonrası çalıştığı Haberturk kanalından ayrılan, Youtube'da futbol programı sunan Hande Sarıoğlu yeni sezona iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Paylaşımlarıyla da olay olan güzel sunucu geçtiğimiz aylarda katıldığı programda " Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demiş o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay paylaşımlara devam eden Sarıoğlu şimdi de kendisine göğüs sponsoru buldu, takipçilerini heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...