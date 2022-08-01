"Bir dolar bir de göğüslerim değerli" diyen Hande Sarıoğlu'nun o paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Geçtiğimiz senelerde yaptığı dans videosu sonrası işinden olan ünlü spiker Hande Sarıoğlu yaptığı paylaşımlarla gündeme damga vurmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından kendisine göğüs sponsoru bulduğunu açıklayan Sarıoğlu'nun o paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı, yorum gecikmedi...
Yaptığı dans videosu sonrası çalıştığı Haberturk kanalından ayrılan, Youtube'da futbol programı sunan Hande Sarıoğlu yeni sezona iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Paylaşımlarıyla da olay olan güzel sunucu geçtiğimiz aylarda katıldığı programda " Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demiş o sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Olay paylaşımlara devam eden Sarıoğlu şimdi de kendisine göğüs sponsoru buldu, takipçilerini heyecanlandırdı. İşte o paylaşım...
Açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Sarıoğlu, "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" sözleri hala hafızalardayken sosyal medya hesabından yine olay paylaşımlarda bulundu.
Ünlü spiker, paylaşımına "Hande Sarıoğlu'na yeni göğüs sponsoru" notunu düşünce, takipçileri de "Bu göğüslere de bu yakışırdı" ve "Zamanında yaptığın yatırım meyve verdi" yorumlarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda konuk olduğu programda "Arkadaşlar ben bu göğüsleri 5 sene önce bastım parayı aldım."