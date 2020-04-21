Bir dilim pastırmanın fiyatı 3 lira oldu! Ramazan zamları

En güzel pastırma sırt pastarmasıdır

Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar. Çünkü yağsız ve yumuşak olur."