Bir dilim ekmek kaç kalori besinlerin kalori değerleri!
Yediklerimizin kalori değerlerine eskiden olduğundan daha fazla önem veriyoruz. Peki her gün tükettiğimiz besinlerin kalori değerlerini öğrenmek ister misiniz? Gelin birlikte göz atalım...
Önünüze ne gelirse yemeden önce mutlaka bu kaç kalori diye sormak gerekiyor. 1 dilim ekmeğin kalorisinden bir portakala, 1 tabak makarnadan 1 patatese kadar her yiyeceğin bir kalori değeri var. Onca rejime rağmen kilo veremiyorsanız belki de yiyeceklerin kalori değerleri hakkında yeterli bilgiye sahip değilsinizdir. Neden derseniz? Mesela 1 dilim ekmeğin kalorisi 1 kilo mantardan çok fazladır. Sayı da ebattan çok daha önemlisi yiyeceğin kalori değeri. Size önerimiz et ürünlerinden ekmek türlerine, meyve ve sebzelerden tatlılara kadar her şeyin kalorisi hakkında bilgilenmek. Sizlere tüm bu yiyeceklerin kalori cetvellerini hazırladık.
Günde kaç kalori almak gerekiyor?
Kalori; besinlerle alınan, fiziksel aktivite ile harcanan ya da vücudun metabolik faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli enerji birimidir. Günlük alınan enerji birimi de kalori cinsinden hesaplanır. Kalori cetveli ise, besinlerin veya yiyeceklerin 100 gram bazında ne kadar kalori içerdiğini gösteren tablodur. Kadınların günde ortalama 2000-2200, erkeklerin ise ortalama 2500 kalori almaları gerektiği bilinir. Ancak kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, riskleri ve hastalıklarına göre bu değerler değişkenlik gösterir.
1 dilim ekmek kaç kalori, ekmeklerin kalorileri
1 dilim beyaz ekmek 90 kalori, 1 dilim kepekli ekmek 65 kalori, 1 dilim kızarmış ekmek 37 kaloridir. Ekmekler içinde en yüksek kalori hamburger ve mısır ekmeğinde bulunur.
1 dilim beyaz ekmek 90 kalori
1 dilim çavdar ekmeği 75 kalori
1 dilim kızarmış ekmek 37 kalori
1 dilim tost ekmeği 75 kalori
1 adet beyaz sandviç ekmeği 136 kalori
1 adet hamburger ekmeği 165 kalori
1 dilim mısır ekmeği 105 kalori
1 dilim kepekli ekmek 65 kalori
1 adet kuruvasan 200 kalori
1 fincan kahve kaç kalori? : Bazen içtiğimiz şeylerin ne kadar yüksek kaloriye sahip olduğunu bilmeyiz. Bir fincan Türk kahvesi sıfır kaloriye sahipken bir latte ile alacağınız kalori bakın ne kadar oluyor;
Caffe Mocha 330 kalori
Grande Mocha 'Beyaz çikolatalı 470 kalori
Caffe Latte 190 kalori
Karamel Macchiato 240 kalori
Java Chip Frappucciona Blended Coffee 460 kalori