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Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

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Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

Sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünya çapında bir şaheser kabul edilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, izleyenleri tarih yolculuğuna çıkarırken, eşsiz görselliğiyle de büyülüyor.

Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

Tarihi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron ile çekilen görüntüleri, Sultanahmet Camisi ile karşılıklı okunan ezanla başlıyor.

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Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

Görüntüler, Sultanahmet Camisi üzerinden 1500 yıllık Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin kubbesine süzülüyor.

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Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

FPV dronun, avizeler üzerinden süzülerek kaydettiği görüntüler ise bu aydınlatmaların Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içindeki büyüleyici etkisini gözler önüne seriyor.

Ayasofya Camisi'ni bir de böyle izleyin! İşte özel görüntüler için - TIKLA

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Bir de böyle izleyin: Ayasofya Camisi çok özel görüntülerle büyüledi!

Caminin ihtişamını tek seferde görme imkanı tanıyan görüntüler, Ayasofya'nın geçmişten bugüne korunan dokusunu da izleyicinin dikkatine sunuyor.

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