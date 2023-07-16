Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı
İZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan Aysel Aydemir’i eski eşi pompalı tüfekle öldürmek istedi. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Kadın kaçmak isteyince tabancayla yaraladı. Gözü dönmüş eş tutuklanarak cezaevine konulurken, iki çocuk annesi Aysel Aydemir, "Bir torba mermiyle vurmaya gelmiş. Cezaevinden çıkarsa beni öldürebilir" sözleriyle yardım istedi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran'da belediyede çalışan iki çocuk annesi Aysel Aydemir (37) saat 06.40 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı. Aydemir yolda yürürken evinin yakınında park halinde duran bir aracın içinde TIR şoförü olan eski eşi Ferhat B.'yi (43) fark etti.
Daha sonra araçtan elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Ferhat B., "Demek ki beni şikâyet edersin" dedikten sonra Aydemir'in "Sakin ol" demesine aldırış etmeden etrafa rast ele ateş etti.
Ferhat B., daha sonra pompalıyı Aydemir'in kafasına doğrultarak ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı. Tüfeğin tutukluk yaptığını fark eden Aydemir koşarak kaçmaya başladı istedi.
Ferhat B., kaçmaya çalışırken yere düşen Aydemir'e belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın iki bacağından yaralandı. Ferhat B. tabancasındaki kurşunlar bitince aracına atlayarak kaçtı.