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Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

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Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde yaşayan Aysel Aydemir’i eski eşi pompalı tüfekle öldürmek istedi. Ancak tüfek tutukluk yaptı. Kadın kaçmak isteyince tabancayla yaraladı. Gözü dönmüş eş tutuklanarak cezaevine konulurken, iki çocuk annesi Aysel Aydemir, "Bir torba mermiyle vurmaya gelmiş. Cezaevinden çıkarsa beni öldürebilir" sözleriyle yardım istedi.

Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran'da belediyede çalışan iki çocuk annesi Aysel Aydemir (37) saat 06.40 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı. Aydemir yolda yürürken evinin yakınında park halinde duran bir aracın içinde TIR şoförü olan eski eşi Ferhat B.'yi (43) fark etti.

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Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

Daha sonra araçtan elindeki pompalı tüfekle dışarı çıkan Ferhat B., "Demek ki beni şikâyet edersin" dedikten sonra Aydemir'in "Sakin ol" demesine aldırış etmeden etrafa rast ele ateş etti.

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Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

Ferhat B., daha sonra pompalıyı Aydemir'in kafasına doğrultarak ateş etmek istedi ancak tüfek tutukluk yaptı. Tüfeğin tutukluk yaptığını fark eden Aydemir koşarak kaçmaya başladı istedi.

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Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

Ferhat B., kaçmaya çalışırken yere düşen Aydemir'e belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Talihsiz kadın iki bacağından yaralandı. Ferhat B. tabancasındaki kurşunlar bitince aracına atlayarak kaçtı.

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