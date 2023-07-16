Bir çuval mermi ile öldürmeye geldi! 'Ölmek istemiyorum" diye çığlık attı

İzmir'in Çiğli ilçesinde 19 Haziran'da belediyede çalışan iki çocuk annesi Aysel Aydemir (37) saat 06.40 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı. Aydemir yolda yürürken evinin yakınında park halinde duran bir aracın içinde TIR şoförü olan eski eşi Ferhat B.'yi (43) fark etti.