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Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

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Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çevreye kötü koku yayan bir eve yapılan operasyonda evden 2 kamyon çöp ile 4 adet köpek çıkarıldı.

Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

Her yıl yaz aylarında binada ve evin çevresinde durmanın işkenceye dönüştüğünü belirten çevre sakinleri, geçen yıl da 2 kamyon çöp çıkarılan evin sahibine sitem ettiler.

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Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

Duruma tepki gösteren çevre sakinleri, "Pislikten her yer hamam böceği doldu" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

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Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

Aydın'da Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde bulunan bir bir apartmanın ikinci katında yaşayan anne A.D. ve oğlu E.D.'nin evinden çevreye yayılan kötü kokulara daha fazla dayanamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve zabıta ekipleri eve gelince neye uğradığını şaşırdı. Çöpten adım atacak yer kalmayan evden tam 2 kamyon çöp çıkarıldı.

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