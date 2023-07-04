Bir çöp ev vakası daha! Kötü koku mahalleyi isyan ettirdi: Mikrop yuvası evden çıkanlar şoke etti!

Aydın'da Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 209 Sokak üzerinde bulunan bir bir apartmanın ikinci katında yaşayan anne A.D. ve oğlu E.D.'nin evinden çevreye yayılan kötü kokulara daha fazla dayanamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.