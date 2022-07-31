Bir çöp ev vakası daha: Bu kez adres Brezilya! 17 yıl boyunca...
BREZİLYA'da yaşayan cani adamın 17 yıl boyunca eşi ve iki çocuğunu gözlerden uzak bir kulübede hapsederek işkence yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye günlerdir Bursa'da yaşanan çöp ev olayını konuşuyor. Cem Muhammed isimli 9 yaşındaki çocuk, teyzesi tarafından 1 yıl boyunca çöplerle dolu bir evde esir tutulmuştu. Tuvalet imkanı bile bulunmayan bir odada 1 yıl boyunca yaşayan çocuk kurtarıldığında yalnızca 17 kiloydu.
Evin kirasının uzun süre boyunca ödenmemesi sonrası belediye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdiğinde korkunç olay gün yüzüne çıkmış ve cani teyze tutuklanmıştı. Henüz bu olayın şokunu üzerimizden atamamışken benzer bir haber Brezilya'dan geldi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde ortaya çıktı. Luiz Antonio Santos Silva adlı erkeğin, eşi ve iki çocuğunu 17 yıldır gözlerden ırak bir kulübede hapis tuttuğu belirlendi.
Bir ihbar üzerine, Rio De Janeiro'nun batısındaki bir favelada yer alan kulübeye Brezilya askeri polisi baskın düzenledi. Guaratiba'daki kulübenin kapısı kırıldığında ise, içeride ayaklarından bağlanmış üç kurbana ulaşıldı.