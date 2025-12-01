BIST 10.937
Bir çift daha Türkiye'yi terk etti!

Güzel oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz çifti, çocuklarının eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

Bir çift daha Türkiye'yi terk etti! - Resim: 1

Vina (6) ile Rika (1) adında çocukları olan oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, radikal bir karar alarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.

Bir çift daha Türkiye'yi terk etti! - Resim: 2

Çocuklarının eğitimi için bu kararı alan ünlü çiftin, İstanbul'daki evlerini kapatmayarak iş için ara sıra Türkiye'ye uğrayacakları öğrenildi.

Bir çift daha Türkiye'yi terk etti! - Resim: 3

Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral'ın da yaşadığı şehirden son olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un ev aldığı iddia edilmişti.

Bir çift daha Türkiye'yi terk etti! - Resim: 4

ONLAR DA DUBAİ'YE YERLEŞTİ

Engin Altan Düzyatan da geçen günlerde ailesiyle Dubai'ye taşındığını açıklamıştı. Bu kararın çocuklarının eğitimi olduğunu vurgulayan oyuncu 

